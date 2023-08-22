В сети появились спутниковые снимки аэродрома "Сольцы" в Новгородской области после атаки

Из-за атаки на аэродром "Сольцы" в Новгородской области 19 августа один бомбардировщик Ту-22М3 мог быть уничтожен, другие - перемещены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованные в сети спутниковые снимки сервиса Planet labs.

На видео представлены два спутниковых снимка.

Первый был сделан 16 августа - еще до атаки на аэродром. На изображении видны российские бомбардировщики Ту-22М3.

На снимках от 21 августа, то есть через два дня после атаки, заметно обгоревший след на месте, где раньше располагался один из самолетов. Также на нем отсутствуют другие бомбардировщики.

Ранее мониторинговые каналы сообщали, что после атаки на аэродром "Сольцы" девять Ту-22М3 переместили на аэродромы "Белая" и "Оленья" для безопасности бортов.

Уничтожение самолета

BBC сообщало, что украинский дрон мог уничтожить флагманский российский бомбардировщик дальнего действия Ту-22М3 .

Там отмечают, что на фотографиях после атаки на аэродром видно большой пожар, который охватил реактивный самолет с характерным носовым конусом Ту-22. BBC Verify проанализировала изображения и считает их достоверными.

" Хотя уничтожение одного самолета не будет оказывать значительного влияния на потенциал нынешнего флота Москвы, который насчитывает 60 самолетов, эта операция подчеркивает растущую способность Киева наносить удары по целям в глубине российской территории", - отмечают в издании.

Атака на военный аэродром "Сольцы"

19 августа Россия заявила об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области. В Минобороны страны-агрессора заявили, что дрон коптерного типа пытался атаковать аэродром, но его якобы сбили.

Сообщалось, что из-за атак вспыхнул пожар на стоянке самолетов, один самолет получил повреждение.

При этом аналитики ISW считают, что из-за атаки повреждения получили по меньшей мере два стратегических самолета.

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