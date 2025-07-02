В сети появились фото российского паспорта предстоятеля УПЦ МП Онуфрия

По словам собеседников издания, данные из российской паспортной системы прямо противоречат заявлениям УПЦ МП, где утверждают, что у митрополита Ореста нет паспорта РФ.

Фото: российский паспорт Ореста Березовского (РБК-Украина)

В частности, на фото указано, что паспорт Ореста Березовского "действителен".

Что говорили в УПЦ МП

Стоит заметить, что ранее глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заверял, что митрополит Онуфрий разъяснял, что у него есть только украинский паспорт.

"Кроме украинского, никаких других паспортов, в том числе Российской Федерации, нет. Он уже разъяснял, что никогда не обращался в государственные органы других государств о приобретении другого гражданства", - добавил митрополит Климент.