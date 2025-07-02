В сети появились фото российского паспорта предстоятеля УПЦ МП Онуфрия

У предстоятеля УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского) есть российский паспорт. В сети появились соответствующие фото.
Об этом сообщают источники РБК-Украина.
По словам собеседников издания, данные из российской паспортной системы прямо противоречат заявлениям УПЦ МП, где утверждают, что у митрополита Ореста нет паспорта РФ.
Фото: российский паспорт Ореста Березовского (РБК-Украина)
В частности, на фото указано, что паспорт Ореста Березовского "действителен".
Стоит заметить, что ранее глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заверял, что митрополит Онуфрий разъяснял, что у него есть только украинский паспорт.
"Кроме украинского, никаких других паспортов, в том числе Российской Федерации, нет. Он уже разъяснял, что никогда не обращался в государственные органы других государств о приобретении другого гражданства", - добавил митрополит Климент.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский остановил украинское гражданство митрополита УПЦ МП Онуфрия.
СБУ установила, что Орест Березовский добровольно получил российское гражданство еще в 2002 году. Он держал это в секрете от украинских властей.
Также, как отметили правоохранители, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, митрополит Онуфрий все еще поддерживает политику Москвы.
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