У мережі з'явилися фото російського паспорта предстоятеля УПЦ МП Онуфрія

У предстоятеля УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського) є російський паспорт. У мережі з'явилися відповідні фото.
Про це повідомляють джерела РБК-Україна.
За словами співрозмовників видання, дані з російської паспортної системи прямо суперечать заявам УПЦ МП, де стверджують, що у митрополита Ореста немає паспорта РФ.
Фото: російський паспорт Ореста Березовського (РБК-Україна)
Зокрема, на фото зазначено, що паспорт Ореста Березовського "дійсний".
Варто зауважити, що раніше глава синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент запевняв, що митрополит Онуфрій роз'яснював, що в нього є тільки український паспорт.
"Крім українського, ніяких інших паспортів, у тому числі Російської Федерації, немає. Він уже роз'яснював, що ніколи не звертався до державних органів інших держав про набуття іншого громадянства", - додав митрополит Климент.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призупинив українське громадянство митрополита УПЦ МП Онуфрія.
СБУ встановила, що Орест Березовський добровільно набув російського громадянства ще у 2002 році. Він тримав це в секреті від української влади.
Також, як зазначили правоохоронці, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, митрополит Онуфрій все ще підтримує політику Москви.
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