В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)

В субботу вечером, 12 июля, Харьков накрыл мощный шторм. В результате непогоды в городе падают деревья, повреждены провода для передачи электроэнергии и исчез свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, примерно в 20:30 в сети начали появляться кадры, на которых был виден сильный дождь, ветер и очень темные облака.

В то же время ряд каналов начали писали, что как минимум в центре Харькова исчез свет. Telegram-каналы предполагали, что молния могла попасть в трансформатор. При этом в соцсетях также были кадры, на которых что-то очень похожее на шаровую молнию.

Кроме того, в результате непогоды многие улицы города затоплены. Также сообщалось о большом количестве деревьев, которые упали. Только в Саду Шевченко, как утверждается, упало не менее 10 деревьев. Дерево упало и на один из магазинов в центре города (неподалеку возле ТЦ "Никольский").

Кроме того, согласно сообщению в соцсетях, недалеко от стадиона "Металлист" упал строительный кран. Причем в результате падения он повредил автомобиль украинских военных.