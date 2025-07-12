В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
В субботу вечером, 12 июля, Харьков накрыл мощный шторм. В результате непогоды в городе падают деревья, повреждены провода для передачи электроэнергии и исчез свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В частности, примерно в 20:30 в сети начали появляться кадры, на которых был виден сильный дождь, ветер и очень темные облака.
В то же время ряд каналов начали писали, что как минимум в центре Харькова исчез свет. Telegram-каналы предполагали, что молния могла попасть в трансформатор. При этом в соцсетях также были кадры, на которых что-то очень похожее на шаровую молнию.
Кроме того, в результате непогоды многие улицы города затоплены. Также сообщалось о большом количестве деревьев, которые упали. Только в Саду Шевченко, как утверждается, упало не менее 10 деревьев. Дерево упало и на один из магазинов в центре города (неподалеку возле ТЦ "Никольский").
Кроме того, согласно сообщению в соцсетях, недалеко от стадиона "Металлист" упал строительный кран. Причем в результате падения он повредил автомобиль украинских военных.
Официальные комментарии
Напомним, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов официально подтвердил, что в Харькове и области непогода. В частности, он проинформировал, что ветер достигает 20 м/с, а в области обесточены ряд населенных пунктов. Среди них: Балаклея, Борщевка и Вербовка.
Кроме того, в Харькове из-за непогоды, судя по всему, четверо пострадавших. Три человека в Салтовском районе, и также глава ОВА писал о пострадавшей 7-летней девочке в Основьяновском районе, на которую упало дерево.
"Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев", - информировал он о Салтовском районе.
Также Синегубов рассказал, что в селе Первомайское на 56-летнюю женщину упало дерево, из-за чего она погибла.
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