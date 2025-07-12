У мережі з'явилися апокаліптичні кадри потужної зливи в Харкові (фото, відео)

У суботу ввечері, 12 липня, Харків накрив потужний шторм. Внаслідок негоди місті падають дерева, пошкоджено дроти для передачі електроенергії та зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, приблизно о 20:30 у мережі почали з'являтися кадри, на яких було видно сильний дощ, вітер та дуже темні хмари.

Водночас низка каналів почали писали, що як мінімум у центрі Харкова зникло світло. Telegram-канали припускали, що блискавка могла влучили у трансформатор. При цьому в соцмережах також були кадри, на яких щось дуже схоже на кульову блискавку.

Окрім того, внаслідок негоди багато вулиць міста затоплені. Також повідомлялося про велику кількість дерев, які впали. Лише у Саду Шевченко, як стверджується, впало щонайменше 10 дерев. Дерево впало і на один із магазинів в центрі міста (неподалік біля ТЦ "Нікольський").

Крім того, згідно повідомленню у соцмережах, неподалік стадіону "Металіст" впав будівельний кран. Причому внаслідок падіння він пошкодив автомобіль українських військових.