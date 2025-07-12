Деревья падают на людей: в Харькове и области появились первые жертвы сильной непогоды

В Харькове и в области появились первые жертвы масштабной непогоды, которая накрыла регион 12 июля. В частности в результате шторма погибла женщина и пострадал ребенок, на которого упало дерево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и местные каналы.

"Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев. Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия непогоды", - добавил Синегубов.

В области в населенном пункте Первомайское Змиевской громады дерево упало на 56-летнюю женщину. От полученных травм она погибла.

В Основянском районе Харькова дерево упало на семилетнюю девочку. Ребенок выжил, но получил травмы, его срочно госпитализировали.

По словам Синегубова, в Салтовском районе Харькова пострадали три человека из-за разрушения частного дома. Сильный ветер привел к обрушению крыши. Медики оказали пострадавшим помощь.

Напомним, что вечером 12 июля Харьков накрыл мощный шторм, который повалил много деревьев на улицах областного центра и обесточил несколько населенных пунктов в регионе.

Штормовой фронт добрался до Харькова после того, как наделал дел на западе Украины. Так, Львов и Львовскую область накрыли сильные дожди. За одни сутки выпала годовая норма дождей, вода в реках начала стремительно подниматься. В результате непогоды в области затопило 230 домов.

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