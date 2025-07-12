ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Харькове и области мощный ливень и ветер: срывает деревья, нет света

Суббота 12 июля 2025 21:21
UA EN RU
В Харькове и области мощный ливень и ветер: срывает деревья, нет света Иллюстративное фото: в Харькове и области зафиксированы последствия из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 12 июля, Харьков и область накрыл мощный шторм. В результате погодных условий в городах падают деревья и зафиксировано отсутствие электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и местные каналы.

"В Харькове и области бушует непогода: мощный ливень и шквальный ветер до 20 м/с", - пишет глава ОГА.

По словам Синегубова, сейчас частично обесточена Балаклея. Кроме того, Борщевка и Вербовка обесточены полностью.

"Будьте осмотрительными и осторожными вблизи деревьев и линий электропередачи. Соблюдайте правила безопасности во время пребывания на улице", - подчеркнул глава ОГА.

Накануне, примерно в 20:30 в соцсетях начали распространяться кадры, на которых видно шторм в Харькове.

Причем ряд местных каналов утверждали, что в центре города исчез свет. Параллельно были предположения и кадры, что вероятно, молния попала в трансформатор. Другие писали, что это шаровая молния.

Также в сети распространялись кадры, как из-за сильного ветра в Харькове падают деревья, тележки из магазинов движутся сами по себе, а также, как утверждается, была повреждена электричка. В частности, судя по кадрам в соцсетях, на нее упало дерево.

Обновлено в 21:22

"Трое пострадавших в Харькове из-за непогоды: обвалилась крыша в частном доме в Салтовском районе. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - уточнил Синегубов.

Глава ОвА рассказал, что сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Кроме того, он подтвердил, что по городу много поваленных деревьев.

"Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия непогоды", - добавил глава Харьковской ОВА.

Обновлено в 21:25

По словам Синегубов, в результате непогоды в селе Первомайское Змиевской громады на 56-летнюю женщину упало дерево. Она погибла.

Непогода в Украине

Напомним, пару недель назад, Киев накрыл мощный град с грозой. В результате этого были затоплены улицы, а также была необходимость приспустить главный флаг Украины.

Также мы писали, что на днях Львов и Львовскую область накрыли сильные дожди. В частности, за сутки выпала годовая норма дождей, что повлекло стремительный подъем уровня воды в реках. Более того, из-за таких погодных явлений затопило 230 домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Штормовое предупреждение Харьков Погода
Новости
Безупречный результат. В ВСУ показали, как зенитный комплекс Skynex уничтожает "Шахеды"
Безупречный результат. В ВСУ показали, как зенитный комплекс Skynex уничтожает "Шахеды"
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей