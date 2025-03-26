Скандал с Signal. СМИ узнали, из-за чего Трамп разозлился на Уолтца, и это не утечка данных

Президент США Дональд Трамп был расстроен из-за скандала с утечкой данных из чата в Signal. Трамп разозлился, что у советника по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца был контакт журналиста.

Как пишет издание, Трамп расстроился, когда узнал, что Уолтц случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в групповой чат в Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам. Но это было не только потому, что Уолтц потенциально разоблачил секретную информацию.

По словам трех людей, знакомых с ситуацией, Трамп был в ярости и полон подозрений из-за того, что Уолтц сохранил в своем телефоне Голдберга. Еще один источник сказал, что президента США особенно обеспокоил неловкий характер этого эпизода.

"Президент был в ярости, что Уолтц мог быть таким глупым", - отметил собеседник.

Несмотря на то, что Трамп поддержал своего советника по вопросам национальной безопасности, несколько союзников Трампа предупредили, что это еще не конец проблем Уолтца. Как уточнил один из собеседников издания, инцидент обострил отношения Уолтца с ближайшим окружением президента США.

Politico добавляет, что Трамп и его союзники уже давно с подозрением относятся к утечкам информации, и с осторожностью - к сотрудникам, которые общаются с определенными репортерами или которые контактируют с журналистами, которые не находятся в зоне их освещения.

Стоит добавить, что The Atlantic ранее опубликовало статью, в которой со ссылкой на анонимные источники утверждали, что Трамп назвал американцев, погибших на войне, "неудачниками". Также издание было один из первых, призывавших к импичменту Трампа во время его первого президентского срока.