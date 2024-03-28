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В сети вспыхнул скандал с начальником ТЦК в Ровенской области: начата проверка

Фото: в сети вспыхнул скандал с начальником ТЦК в Ровенской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети вспыхнул скандал с участием начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области. Начата служебная проверка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

В сети распространяется видео, вероятно, с начальником одного из ТЦК в Ровенской облаке. Кадры были сняты во время тайного видеонаблюдения в служебном помещении.

По данному факту начата служебная проверка.

"В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении", - говорится в сообщении.

Также инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании и всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия.

 

Скандалы из ТЦК

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области люди в военной форме "упаковали" мужчину. Закарпатский ТЦК заявил, что проводит проверку.

В прошлом году в сети разразился скандал из-за действий представителей военкомата в Хмельницком. Тогда же сотрудники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы, где он якобы проходил военно-врачебную комиссию.

Также недавно в Закарпатской области мужчина попытался совершить самоубийство на территории ТЦК, инициировали проверку.

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