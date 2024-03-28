У мережі спалахнув скандал з начальником ТЦК у Рівненській області: розпочато перевірку

У мережі шириться відео, ймовірно, з начальником одного з ТЦК у Рівненській області. Кадри були зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

За даним фактом розпочато службову перевірку.

"Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні", - йдеться у повідомленні.

Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та всебічному з’ясуванні всіх обставин події.