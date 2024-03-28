У мережі спалахнув скандал з начальником ТЦК у Рівненській області: розпочато перевірку

У мережі спалахнув скандал за участі начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. Розпочато службову перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.
У мережі шириться відео, ймовірно, з начальником одного з ТЦК у Рівненській області. Кадри були зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.
За даним фактом розпочато службову перевірку.
"Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні", - йдеться у повідомленні.
Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та всебічному з’ясуванні всіх обставин події.
Нагадаємо, нещодавно у Мукачево Закарпатської області люди у військовій формі "запакували" чоловіка. Закарпатський ТЦК заявив, що проводить перевірку.
Минулого року у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Тоді ж співробітники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні, де той нібито проходив військово-лікарську комісію.
Також нещодавно у Закарпатській області чоловік спробував вчинити самогубство на території ТЦК, ініціювали перевірку.
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