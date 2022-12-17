В российском Белгороде прогремели взрывы
Фото: в Белгороде прогремели взрывы (Getty Images)
В российском Белгороде ночью 17 декабря прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги в нескольких областях Украины.
"Над Белгородской областью вновь громко. Подробности уточняются", - пишут местные каналы.
Также сообщается, что в оккупированных Симферополе и Бахчисарае прогремели взрывы.
Ни власти Белгорода, ни оккупационные администрации в Крыму не комментировали взрывы.
Напомним, сильный пожар возник в Белгородской области РФ 8 декабря. Местные жители сообщали о "прилете".
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