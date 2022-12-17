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В российском Белгороде прогремели взрывы

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Белгород, Суббота 17 декабря 2022 01:48
В российском Белгороде прогремели взрывы Фото: в Белгороде прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В российском Белгороде ночью 17 декабря прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги в нескольких областях Украины.

"Над Белгородской областью вновь громко. Подробности уточняются", - пишут местные каналы.

Также сообщается, что в оккупированных Симферополе и Бахчисарае прогремели взрывы.

Ни власти Белгорода, ни оккупационные администрации в Крыму не комментировали взрывы.

Напомним, сильный пожар возник в Белгородской области РФ 8 декабря. Местные жители сообщали о "прилете".

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