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В сети сообщают о серии новых взрывов в Крыму

Саки, Пятница 22 сентября 2023 17:08
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В сети сообщают о серии новых взрывов в Крыму Иллюстративное фото: в сети сообщают о серии новых взрывов в Крыму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В районе временно оккупированного города Саки, который находится в Крыму, жители услышали серию взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Более детальной информации о причине взрывов пока нет.

При этом ни так называемые "власти", ни официальные источники также никак не комментируют инцидент.

"День взрывов" в Крыму

Напомним, сегодня, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму неоднократно звучали взрывы.

В частности, в Севастополе был атакован штаб Черноморского флота россиян. Здание было сильно повреждено в результате атаки.

При этом в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что причина взрывов - атака украинских военных.

Все детали удара ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.

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