В сети сообщают о серии новых взрывов в Крыму
В районе временно оккупированного города Саки, который находится в Крыму, жители услышали серию взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Более детальной информации о причине взрывов пока нет.
При этом ни так называемые "власти", ни официальные источники также никак не комментируют инцидент.
"День взрывов" в Крыму
Напомним, сегодня, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму неоднократно звучали взрывы.
В частности, в Севастополе был атакован штаб Черноморского флота россиян. Здание было сильно повреждено в результате атаки.
При этом в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что причина взрывов - атака украинских военных.
Все детали удара ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.
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