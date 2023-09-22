В сети сообщают о серии новых взрывов в Крыму

В районе временно оккупированного города Саки, который находится в Крыму, жители услышали серию взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Более детальной информации о причине взрывов пока нет.

При этом ни так называемые "власти", ни официальные источники также никак не комментируют инцидент.

"День взрывов" в Крыму

Напомним, сегодня, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму неоднократно звучали взрывы.

В частности, в Севастополе был атакован штаб Черноморского флота россиян. Здание было сильно повреждено в результате атаки.

При этом в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что причина взрывов - атака украинских военных.

Все детали удара ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.