У мережі повідомляють про серію нових вибухів у Криму

У районі тимчасово окупованого міста Саки, яке знаходиться у Криму, мешканці почули серію вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Більш детальної інформації про причини вибухів поки що немає.

При цьому ні так звані "влада", ні офіційні джерела також ніяк не коментують інцидент.

"День вибухів" у Криму

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи.

Зокрема, у Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту росіян. Будівля була сильно пошкоджена внаслідок атаки.

При цьому в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що причина вибухів - атака українських військових.

Усі деталі удару ЗСУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.