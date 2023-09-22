У мережі повідомляють про серію нових вибухів у Криму
У районі тимчасово окупованого міста Саки, яке знаходиться у Криму, мешканці почули серію вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
Більш детальної інформації про причини вибухів поки що немає.
При цьому ні так звані "влада", ні офіційні джерела також ніяк не коментують інцидент.
"День вибухів" у Криму
Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи.
Зокрема, у Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту росіян. Будівля була сильно пошкоджена внаслідок атаки.
При цьому в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що причина вибухів - атака українських військових.
Усі деталі удару ЗСУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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