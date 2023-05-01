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В сети сообщают о работе ПВО в Крыму

Иллюстративное фото: в сети сообщают о работе ПВО в Крыму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 1 мая, во временно оккупированном Крыму сработали системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По неподтвержденной информации, работу ПВО фиксируют под Евпаторией в поселке Заозерное.

Местные жители присылают фото, на котором можно заметить белые следы в небе.

Обновлено 17:57

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов написал, что на западе временно оккупированного полуострова якобы сбили беспилотник.

Обновлено 18:04

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев пожаловался, что сейчас беспилотники якобы атакуют город.

Напомним, 29 апреля на нефтебазе в Крыму начался сильный пожар.

Позже в Генштабе заявили, что эта нефтебаза обеспечивала топливом Черноморский флот россиян.

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ЕвпаторияКримПВОВойна России против Украины