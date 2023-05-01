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У мережі повідомляють про роботу ППО у Криму

Ілюстративне фото: у мережі повідомляють про роботу ППО у Криму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 1 травня, у тимчасово окупованому Криму спрацювали системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За непідтвердженою інформацією, роботу ППО фіксують під Євпаторією в селищі Заозерне.

Місцеві жителі надсилають фото, де можна помітити білі сліди в небі.

Оновлено 17:57

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов написав, що на заході тимчасово окупованого півострова нібито збили безпілотник.

Оновлено 18:04

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв поскаржився, що зараз безпілотники нібито атакують місто.

Нагадаємо, 29 квітня на нафтобазі в Криму почалася сильна пожежа.

Пізніше в Генштабі заявили, що ця нафтобаза забезпечувала паливом Чорноморський флот росіян.

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