В сети сообщили о якобы графиках газа на Хмельнитчине: что заявили в "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" опровергла фейк о введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газоснабжающую компанию "Нафтогаз".
Как отмечается, в Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области.
В компании официально заявили, что никаких ограничений газоснабжения - ни в Хмельницком, ни в других регионах Украины - нет и не планируется.
"Газоснабжение для всех потребителей осуществляется в полном объеме, несмотря на постоянные атаки врага на газовую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" отметили, что подобные сообщения являются фейками и целенаправленной дискредитационной кампанией.
Компания призвала доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.
Как известно, еще осенью россияне начали системные атаки на газовую инфраструктуру Украины.
В ночь на 3 октября они осуществили самый большой удар по газодобывающим объектам с начала полномасштабной войны, повредив объекты "Нафтогаза" на Харьковщине и Полтавщине.
Уже 5 октября оккупанты продолжили бить по газовой инфраструктуре, нанеся разрушения гражданским объектам, которые обеспечивают газоснабжение в отопительный сезон.
В ночь на 8 ноября состоялся девятый массированный обстрел энергообъектов с начала октября.
1-2 декабря российские дроны атаковали объекты газовой инфраструктуры, ответственные за добычу и хранение газа.
9 декабря враг нанес удар ударными беспилотниками по критически важному оборудованию, обеспечивающему бесперебойное газоснабжение для населения.
По словам главы Группы "Нафтогаз" Сергея Корецкого, враг целенаправленно бьет по предприятиям, которые обеспечивают страну газом и теплом.