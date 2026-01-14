В сети сообщили о якобы графиках газа на Хмельнитчине: что заявили в "Нафтогазе"

Как отмечается, в Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области.

В компании официально заявили, что никаких ограничений газоснабжения - ни в Хмельницком, ни в других регионах Украины - нет и не планируется.

"Газоснабжение для всех потребителей осуществляется в полном объеме, несмотря на постоянные атаки врага на газовую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что подобные сообщения являются фейками и целенаправленной дискредитационной кампанией.

Компания призвала доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.