В сети показали момент взрыва на заводе под Москвой (видео)

Момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе, который находится в городе Сергиев Посад Московской области, попал на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.
Российский Telegram-канал обнародовал видео с авторегистратора водителя, который находился неподалеку.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
На кадрах можно заметить, как взрывная волна сильно повредила автомобиль. У водителя, вероятно, подозрение на сотрясение.
В свою очередь российские власти сообщают, что в результате взрыва на заводе пострадали 60 человек, а еще восемь - пропали без вести.
Напомним, сегодня на Загорском оптико-механическом заводе прогремел взрыв, в результате которого пострадали десятки людей.
По неподтвержденной информации, из-за инцидента также уже погибла одна женщина, она получила сильные ожоги.
В СМИ сообщали, что этот завод принимал участие в производстве новейшего российского "стелс"-бомбардировщика.
Более детально о взрыве можете узнать в материале РБК-Украина.
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