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У мережі показали момент вибуху на заводі під Москвою (відео)

Фото: у мережі показали момент вибуху на заводі під Москвою (t.me/vorobiev_live)
Автор: Іван Носальський

Момент вибуху на Загірському оптико-механічному заводі, який знаходиться у місті Сергієвий Посад Московської області, потрапив на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.

Російський Telegram-канал оприлюднив відео з автореєстратора водія, який був неподалік.

Обережно, на відео є ненормативна лексика!

На кадрах можна побачити, як вибухова хвиля сильно пошкодила автомобіль. У водія, ймовірно, підозра на струс.

У свою чергу російська влада повідомляє, що в результаті вибуху на заводі постраждали 60 людей, а ще вісім - зникли безвісти.

Вибух на заводі під Москвою

Нагадаємо, сьогодні на Загорському оптико-механічному заводі пролунав вибух, внаслідок якого постраждали десятки людей.

За непідтвердженою інформацією, через інцидент також загинула одна жінка, вона отримала сильні опіки.

У ЗМІ повідомляли, що цей завод брав участь у виробництві новітнього російського "стелс"-бомбардувальника.

Більш детально про вибух можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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