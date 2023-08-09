У мережі показали момент вибуху на заводі під Москвою (відео)

Російський Telegram-канал оприлюднив відео з автореєстратора водія, який був неподалік.

Обережно, на відео є ненормативна лексика!

На кадрах можна побачити, як вибухова хвиля сильно пошкодила автомобіль. У водія, ймовірно, підозра на струс.

У свою чергу російська влада повідомляє, що в результаті вибуху на заводі постраждали 60 людей, а ще вісім - зникли безвісти.

Вибух на заводі під Москвою

Нагадаємо, сьогодні на Загорському оптико-механічному заводі пролунав вибух, внаслідок якого постраждали десятки людей.

За непідтвердженою інформацією, через інцидент також загинула одна жінка, вона отримала сильні опіки.

У ЗМІ повідомляли, що цей завод брав участь у виробництві новітнього російського "стелс"-бомбардувальника.

Більш детально про вибух можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.