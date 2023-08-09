В сети показали момент взрыва на заводе под Москвой (видео)

Момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе, который находится в городе Сергиев Посад Московской области, попал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.

Российский Telegram-канал обнародовал видео с авторегистратора водителя, который находился неподалеку.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

На кадрах можно заметить, как взрывная волна сильно повредила автомобиль. У водителя, вероятно, подозрение на сотрясение.

В свою очередь российские власти сообщают, что в результате взрыва на заводе пострадали 60 человек, а еще восемь - пропали без вести.

Взрыв на заводе под Москвой

Напомним, сегодня на Загорском оптико-механическом заводе прогремел взрыв, в результате которого пострадали десятки людей.

По неподтвержденной информации, из-за инцидента также уже погибла одна женщина, она получила сильные ожоги.

В СМИ сообщали, что этот завод принимал участие в производстве новейшего российского "стелс"-бомбардировщика.

Более детально о взрыве можете узнать в материале РБК-Украина.