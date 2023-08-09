ua en ru
Ср, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У мережі показали момент вибуху на заводі під Москвою (відео)

Новость на русском →
Середа 09 серпня 2023 21:18
У мережі показали момент вибуху на заводі під Москвою (відео) Фото: у мережі показали момент вибуху на заводі під Москвою (t.me/vorobiev_live)
Автор: Іван Носальський

Момент вибуху на Загірському оптико-механічному заводі, який знаходиться у місті Сергієвий Посад Московської області, потрапив на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.

Російський Telegram-канал оприлюднив відео з автореєстратора водія, який був неподалік.

Обережно, на відео є ненормативна лексика!

На кадрах можна побачити, як вибухова хвиля сильно пошкодила автомобіль. У водія, ймовірно, підозра на струс.

У свою чергу російська влада повідомляє, що в результаті вибуху на заводі постраждали 60 людей, а ще вісім - зникли безвісти.

Вибух на заводі під Москвою

Нагадаємо, сьогодні на Загорському оптико-механічному заводі пролунав вибух, внаслідок якого постраждали десятки людей.

За непідтвердженою інформацією, через інцидент також загинула одна жінка, вона отримала сильні опіки.

У ЗМІ повідомляли, що цей завод брав участь у виробництві новітнього російського "стелс"-бомбардувальника.

Більш детально про вибух можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вибух Подмосковье
NEWS
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України