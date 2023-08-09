У мережі показали момент вибуху на заводі під Москвою (відео)
Момент вибуху на Загірському оптико-механічному заводі, який знаходиться у місті Сергієвий Посад Московської області, потрапив на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.
Російський Telegram-канал оприлюднив відео з автореєстратора водія, який був неподалік.
Обережно, на відео є ненормативна лексика!
На кадрах можна побачити, як вибухова хвиля сильно пошкодила автомобіль. У водія, ймовірно, підозра на струс.
У свою чергу російська влада повідомляє, що в результаті вибуху на заводі постраждали 60 людей, а ще вісім - зникли безвісти.
Вибух на заводі під Москвою
Нагадаємо, сьогодні на Загорському оптико-механічному заводі пролунав вибух, внаслідок якого постраждали десятки людей.
За непідтвердженою інформацією, через інцидент також загинула одна жінка, вона отримала сильні опіки.
У ЗМІ повідомляли, що цей завод брав участь у виробництві новітнього російського "стелс"-бомбардувальника.
Більш детально про вибух можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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