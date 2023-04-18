В Евпатории сегодня будет "громко". Оккупанты заявили об "учениях"

Во временно захваченной Евпатории (Крым) во вторник, 18 апреля возможны взрывы. Местные оккупанты сообщают о проведении так называемых "учений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram местного гауляйтера Елены Демидовой.

Напомним, 8 апреля в оккупированной Феодосии прогремели два взрыва. Позже оккупационные власти сообщили о работе ПВО, а в городе заметили дым.

Как сообщалось, в восточной части Крыма сегодня, 13 апреля, слышали взрывы . Местные говорят, что взрывы прогремели в районе скопления российской техники.

"Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки", - написала она.

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