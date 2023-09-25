В сети пишут о массовой атаке дронов на Белгородскую область

По информации пропагандистского канала, Белгородскую область "массово атаковали беспилотники". В Грайвороновском районе, который граничит с Харьковской и Сумской областями Украины, фиксировали работу противовоздушной обороны.

"Средствами ПВО уничтожено 7 БПЛА самолетного типа над Белгородской областью", - утверждают в сети.

Атаки дронов в России

Напомним, россияне регулярно жалуются на якобы атаки дронов и обвиняют в этом украинских защитников.

К примеру, сегодня, 25 сентября, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что беспилотник якобы ударил по дизельному заводу в Брянске.

Также вчера, 24 сентября, вечером в Министерстве обороны РФ рассказывали о работе систем противовоздушной обороны в Брянской области.