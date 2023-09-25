У мережі пишуть про масову атаку дронів на Бєлгородську область

За інформацією пропагандистського каналу, Бєлгородську область "масово атакували безпілотники". У Грайвороновському районі, що межує з Харківською та Сумською областями України, фіксували роботу протиповітряної оборони.

"Засобами ППО знищено 7 БПЛА літакового типу над Бєлгородською областю", - стверджують у мережі.

Атаки дронів в Росії

Нагадаємо, росіяни регулярно скаржаться на нібито атаки дронів та звинувачують у цьому українських захисників.

Наприклад, сьогодні, 25 вересня, у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що безпілотник нібито вдарив по дизельному заводу в Брянську.

Також учора, 24 вересня, увечері в Міністерстві оборони РФ розповідали про роботу систем протиповітряної оборони у Брянській області.