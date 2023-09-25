UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У мережі пишуть про масову атаку дронів на Бєлгородську область

Ілюстративне фото: у мережі пишуть про масову атаку дронів на Білгородську область (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російську Бєлгородську область сьогодні, 25 вересня, увечері нібито атакували дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За інформацією пропагандистського каналу, Бєлгородську область "масово атакували безпілотники". У Грайвороновському районі, що межує з Харківською та Сумською областями України, фіксували роботу протиповітряної оборони.

"Засобами ППО знищено 7 БПЛА літакового типу над Бєлгородською областю", - стверджують у мережі.

Атаки дронів в Росії

Нагадаємо, росіяни регулярно скаржаться на нібито атаки дронів та звинувачують у цьому українських захисників.

Наприклад, сьогодні, 25 вересня, у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що безпілотник нібито вдарив по дизельному заводу в Брянську.

Також учора, 24 вересня, увечері в Міністерстві оборони РФ розповідали про роботу систем протиповітряної оборони у Брянській області.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціядрониатака дронівБєлгородська область