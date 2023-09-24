В РФ заявили о работе ПВО в Брянской области из-за атаки дрона

В Министерстве обороны РФ рассказали о работе систем противовоздушной обороны вечером в воскресенье, 24 сентября, и якобы сбитии в небе над Брянской областью дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ .

По данным ведомства страны-агрессора, этот беспилотник был самолетного типа, а в самом налете БПЛА уже традиционно звучат обвинения в адрес Украины.

Как рассказывают в российском министерстве, около 22.20 по местному времени была "пресечена попытка" совершить атаку дрона по неким объектам на территории РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - говорится в заявлении.

"Атаки дронов" и взрывы в России

Отметим, что на территории РФ в последние месяцы в разных областях почти каждый день раздаются взрывы.

Так, например, сегодня утром в российском Курске раздался мощный взрыв. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что административное здание атаковал беспилотник. Позже стало известно о повторном взрыве - уже около нефтебазы недалеко от аэродрома.

Кроме того, 24 сентября в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что неизвестные диверсанты ликвидировали несколько единиц российской техники на территории Московской и Калужской областей.

Также ранее сообщалось, что ночью 7 сентября взрыв прогремел в Ростове-на-Дону, а именно в районе штаба Южного военного округа.