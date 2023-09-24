ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В РФ заявили о работе ПВО в Брянской области из-за атаки дрона

Брянская область, РФ, Воскресенье 24 сентября 2023 23:43
UA EN RU
В РФ заявили о работе ПВО в Брянской области из-за атаки дрона Фото: в российской Брянской области заявили о работе ПВО из-за атаки дрона (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Министерстве обороны РФ рассказали о работе систем противовоздушной обороны вечером в воскресенье, 24 сентября, и якобы сбитии в небе над Брянской областью дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства страны-агрессора, этот беспилотник был самолетного типа, а в самом налете БПЛА уже традиционно звучат обвинения в адрес Украины.

Как рассказывают в российском министерстве, около 22.20 по местному времени была "пресечена попытка" совершить атаку дрона по неким объектам на территории РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - говорится в заявлении.

"Атаки дронов" и взрывы в России

Отметим, что на территории РФ в последние месяцы в разных областях почти каждый день раздаются взрывы.

Так, например, сегодня утром в российском Курске раздался мощный взрыв. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что административное здание атаковал беспилотник. Позже стало известно о повторном взрыве - уже около нефтебазы недалеко от аэродрома.

Кроме того, 24 сентября в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что неизвестные диверсанты ликвидировали несколько единиц российской техники на территории Московской и Калужской областей.

Также ранее сообщалось, что ночью 7 сентября взрыв прогремел в Ростове-на-Дону, а именно в районе штаба Южного военного округа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дронов Министерство обороны РФ Брянская область
NEWS
Исходим из того, что война не закончится и в следующем году, - Притула
Исходим из того, что война не закончится и в следующем году, - Притула
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя