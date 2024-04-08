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В сети пишут об атаке на завод под Брянском, который производит взрывчатку

Фото: в сети пишут об атаке на завод под Брянском, который производит взрывчатку (t.me/astrapress)
Автор: Иван Носальский

Беспилотники якобы атаковали Брянский химический завод, который производит взрывчатку. Это произошло в пятницу, 5 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram.

По информации канала, по заводу ударили два беспилотника. Завод производит взрывчатые вещества и относится к холдингу "Техмаш", который выполняет государственный оборонный заказ. 

В результате атаки дронов начался пожар в недостроенном корпусе. При этом в другом корпусе беспилотник пробил кровлю. 

Как пишет ASTRA, после атаки были эвакуированы 18 сотрудников предприятия. Пострадавших якобы не было. 

В сети пишут, что Брянский химзавод уже атаковали несколько раз в прошлом году. В частности, последний удар произошел 30 декабря - тогда были выбиты стекла в административном здании. 

Удары беспилотников по России

Напомним, последнее время в России под атакой все чаще находятся нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты. Туда прилетают беспилотники.

Удары становятся все более дальнобойными. В частности, 2 апреля, по информации источников РБК-Украина, украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ.

Дроны ударили по заводу, где собирают российские дроны-камикадзе "Шахед". Россияне жаловались на раненых.

Также в этот же день дроны атаковали атаковали нефтеперерабатывающий завод в Татарстане.

Более детально об атаках - в материале РБК-Украина.

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