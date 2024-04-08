В сети пишут об атаке на завод под Брянском, который производит взрывчатку

По информации канала, по заводу ударили два беспилотника. Завод производит взрывчатые вещества и относится к холдингу "Техмаш", который выполняет государственный оборонный заказ.

В результате атаки дронов начался пожар в недостроенном корпусе. При этом в другом корпусе беспилотник пробил кровлю.

Как пишет ASTRA, после атаки были эвакуированы 18 сотрудников предприятия. Пострадавших якобы не было.

В сети пишут, что Брянский химзавод уже атаковали несколько раз в прошлом году. В частности, последний удар произошел 30 декабря - тогда были выбиты стекла в административном здании.