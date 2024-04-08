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У мережі пишуть про атаку на завод під Брянськом, який виробляє вибухівку

Фото: у мережі пишуть про атаку на завод під Брянськом, який виробляє вибухівку (t.me/astrapress)
Автор: Іван Носальський

Безпілотники нібито атакували Брянський хімічний завод, який виготовляє вибухівку. Це сталося у п'ятницю, 5 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram.

За інформацією каналу, по заводу вдарили два безпілотники. Завод виробляє вибухові речовини та належить до холдингу "Техмаш", який виконує державне оборонне замовлення.

Внаслідок атаки дронів почалася пожежа у недобудованому корпусі. При цьому в іншому корпусі безпілотник пробив покрівлю.

Як пише ASTRA, після атаки було евакуйовано 18 співробітників підприємства. Постраждалих нібито не було.

У мережі пишуть, що Брянський хімзавод вже атакували кілька разів минулого року. Зокрема, останній удар стався 30 грудня - тоді було вибито скло в адміністративній будівлі.

Удари безпілотників по Росії

Нагадаємо, останнім часом у Росії під атакою все частіше перебувають нафтопереробні заводи та інші об'єкти. Туди прилітають безпілотники.

Удари стають дедалі більш далекобійними. Зокрема, 2 квітня, за інформацією джерел РБК-Україна, українські безпілотники вперше атакували підприємства в Республіці Татарстан у РФ.

Дрони вдарили по заводу, де збирають російські дрони-камікадзе "Шахед". Росіяни скаржилися на поранених.

Також цього ж дня дрони атакували атакували нафтопереробний завод у Татарстані.

Більш детально про атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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