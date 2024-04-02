Не только завод с "Шахедами". Украина ударила по НПЗ в Татарстане, - источник

Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Татарстане. Это недалеко от места, где под удар попал и завод со сборки "Шахедов".

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Как отметил источник, это были совместные действия украинских Сил безопасности и обороны.

Между тем, росСМИ пишут, что речь идет об НПЗ "Танеко" в Нижнекамске. По предварительным данным, дрон попал по одной из установок. Вспыхнул пожар.

Фото: на НПЗ в Нижнекамске произошел пожар после атаки (росСМИ)

Что известно об этом НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод "Танеко" (Татарстанский Нефтеперерабатывающий Комплекс) компании "Татнефть", расположенный в Нижнекамске в Татарстане. Он был основан в 2005 году. Это первый НПЗ, построенный с нуля в постсоветской России. В 2022 году он поднялся на пятое место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны с объемом переработки 16,2 миллиона тонн нефти в год.

Атака дронов по предприятиям в Татарстане