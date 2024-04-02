Достижимые цели для дронов. Чем Украина бьет по глубокому тылу РФ, поражая НПЗ и не только

Как украинские дроны оказались в глубоком российском тылу, что такое законная цель для Украины и на что влияют атаки, – в материале РБК-Украина.

Активная атака российских нефтеперерабатывающих заводов началась еще в конце лета 2023 года. Россияне не сразу заявили про удары БПЛА, а больше ограничивались словами о диверсиях на НПЗ, в результате чего цеха вспыхивали, а производства выходили из строя. 2 апреля стало известно, что украинский дрон долетел уже до Татарстана, где ударил по заводу, который производит иранские дроны.

К весне 2024 года атаки стали такими массовыми, что в США даже успели заявить, что не поддерживают удары по нефтяной промышленности России. В Украине, в то же время, отметили, что не пользуются западным оружием для атаки на НПЗ, а удары прекратятся после того, как Россия перестанет бить по энергосистеме Украины.

Цель – "шахед"

2 апреля в городе Елабуга, который находится в Татарстане более чем за тысячу км от Украины, прогремел взрыв – неизвестный БПЛА долетел до корпусов завода "Герань-2" и взорвался, врезавшись в крышу. Завод построили относительно недавно и на нем производили иранские модернизированные "шахеды". Также, по информации российских СМИ, дрон атаковал общежитие студентов, которые работали на заводе.

В эту же ночь произошла атака на НПЗ в Нижнекамске (также Татарстан). Позже источник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что операцию по ударам в Елабуге координировало Главное управление разведки Минобороны Украины. В результате атаки значительно пострадали производственные мощности завода "Герань-2". Еще один собеседник издания подтвердил, что удар по НПЗ в Нефтекамске был спланировал ГУР и СБУ.

По информации источника, украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это – 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в пятую крупнейших НПЗ России.

Удар по заводу "Герань-2" в Елабуге (фото: скриншот с видео)

Российские СМИ утверждают, что дрон, атаковавший "Герань-2" и НПЗ – это UJ-22 Airborne украинского производителя Ukrjet. UJ-22 Airborne – это украинский БПЛА, который впервые был представлен 16 июня 2021 года на международной выставке вооружений "Оружие и безопасность – 2021". Он может лететь до 14 часов на высоте до 6 тысяч км и переносить 20 кг взрывчатки. Однако его максимальная дальность полета составляет до 800 километров. При этом Елабуга находится на расстоянии более 1200 км от Украины, если лететь по прямой.

Некоторые так называемые эксперты из РФ также утверждают, что завод в Елабуге атаковал самолет А-22, отмечая, как точно он заходит по траектории. Официально Украина не подтверждала информацию о том, что атаку совершили спецслужбы. Также неизвестно, чем был совершен удар.

В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Welt сообщил, что в 2024 году производство дальнобойных дронов увеличилось в десять раз.

"Большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 км", – рассказал Федоров.

Горящая нефть

С начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину российские нефтеперерабатывающие заводы подвергались атакам более 40 раз. В подавляющем большинстве случаев боевые дроны достигали своих целей. Несмотря на попытку минимизировать в глазах общественности масштабы ущерба, российские Telegram-каналы регулярно публикуют горящие резервуары.

За последние несколько недель беспилотники поразили заводы, которые входят в топ-5 нефтеперерабатывающих предприятий РФ. К ним относится Рязанский НПЗ, который был атакован в ночь на 13 марта тремя дронами. По информации Reuters, в результате атаки могут простаивать около 70% мощностей завода.

Днем ранее был атакован завод "Киришинефтеоргсинтез", находящийся в Ленинградской области. Он является вторым крупнейшим российским НПЗ и перерабатывает около 17,7 млн тонн нефти. О повреждениях ничего неизвестно. Стоит отметить, что город Кириши находится в 800 км от Украины.

В тот же день дроны ударили по НПЗ НОРСИ. Он занимается переработкой 15,8 млн тонн нефти – это 5,8% от общего объема переработки. В Reuters сообщают, что беспилотник повредил главную установку, что повлекло за собой остановку как минимум 50% мощностей НПЗ.

Новошахтинский НПЗ (фото: Российские СМИ)

13 марта БПЛА ударили по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов, который находится в 150 км от линии фронта в Луганской области. По сообщению местных властей, на территорию НПЗ упали обломки дрона. Впервые по заводу ударили еще в июне 2022 года и с тех пор были атакованы Ильинский, Афипский и Туапсинский заводы в Краснодарском крае, а также НПЗ в Ярославле и Волгограде.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов сообщил, что на Новошахтинском заводе "происходил ряд событий", связанных с военными объектами страны-агрессора, поэтому он считается законной целью Украины.

"Несмотря на то, что речь идет о якобы Новошахтинском НПЗ, это военный объект, который используется для поставок и обеспечения оккупационной группировки в Украине", – отметил он.

Для защиты от дальнейших атак российские предприятия вот уже полгода активно закупают средства защиты – системы радиоэлектронной борьбы. РЭБ заказала даже Ангарская нефтехимическая компания, которая находится в 5 тысячах км от Украины. Покупают в основном так называемые "окопные" РЭБ – "Гарпун" и "Скворец". Некоторые атаки удается отражать, но подавляющее большинство – нет. Это связано с тем, что РЭБ не могут заметить все типы беспилотников, особенно если их много. Поэтому НПЗ отключают подсветку ночью и укрепляют резервуары.

Эксперты отмечают, что дроны не способны полностью вывести из строя большинство российских НПЗ и таким образом ограничить либо же вообще свести на нет поставки горючих материалов на фронт. Но в данном случае речь идет о войне на истощение. Кроме того, производство дронов обходится намного дешевле, чем восстановление нефтеперерабатывающих заводов.

Аналитики также утверждают, что для атак по производствам Украина использует дроны с искусственным интеллектом. По информации CNN, ИИ помогает дронам ориентировать и избегать РЭБ.

"Каждый самолет имеет бортовой компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты определяются заранее с нашими союзниками, и самолеты придерживаются плана полета, позволяющего нам поражать цели с точностью до метра", – рассказал близкий к украинской программе беспилотников источник CNN.

В то же время, эксперт по войне с использованием беспилотников и искусственного интеллекта Крис Линкольн-Джонс отметил, что уровень "интеллекта" пока еще очень низок, поскольку технология находится лишь на ранних стадиях развития своего потенциала.

Украинские дроны (фото: Getty Images)

Стоит отметить, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину и начала масштабной атаки на украинскую энергетику практически любой энергообъект РФ – это законная военная цель Украины. Для успешной борьбы с оккупантами на фронте необходимо уменьшить их запасы топлива. Кроме того, нефть является одним из главных товаров российской экономики. Если подорвать эту отрасль, у России будет меньше возможностей продолжать финансировать войну против Украины, о чем РБК-Украина сообщил собеседник в Силах обороны.

"Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые РФ направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан", – отметил он.

Реакция Запада

Когда атаки на НПЗ России стали регулярными и массовыми, в конце марта издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что США просили Украину больше не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Якобы удары по НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть. Кроме того, прозвучало не раз повторяющееся опасение об "эскалации" со стороны России.

Издание отметило, что в 2024 году цены на нефть выросли на 15% – до 85 долларов за баррель, это привело к росту стоимости топлива и совпало с началом избирательной кампании президента США Джо Байдена.

"Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина будет продолжать наносить удары по российским объектам, в том числе в сотне миль от границы, Россия может в ответ наброситься на энергетическую инфраструктуру, на которую возлагается Запад", – пишет Financial Times.

26 марта на сайте Государственного департамента появилось заявление от председателя Мэтью Миллера. Он не стал говорить об ударах по НПЗ, но в целом заявил, что США не поддерживают украинские атаки по российским территориям.

"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", — сказал Миллер.

НПЗ в Нижнекамске (фото: Getty Images)

Позже на информацию FT ответили в украинском правительстве. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, российские нефтеперерабатывающие заводы – это законная военная цель для Украины. И говоря об этом, она отметила, что в данном случае украинские Силы обороны действуют по стандартам НАТО.

"Они говорили (партнеры по Альянсу в 2022 на просьбу закрыть украинское небо – ред.): "Ольга, ты не понимаешь стандартов НАТО. В натовском понимании "закрыть небо" означает в первую очередь уничтожить инфраструктуру на территории РФ, которая дает возможность бомбить украинские города, заводы, производящие ракеты". Поэтому мы действуем в соответствии с лучшими натовскими стандартами", - отметила Стефанишина.

Позже на заявление отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в США действительно "не позитивно" отреагировали на удары по российским НПЗ, но ограничить Украину в этом Белый дом не может, ведь украинские Силы обороны используют свое оружие. Также он заявил , что атака на нефтеперерабатывающую промышленность РФ – это зеркальный и справедливый ответ России на ее попытку уничтожить энергетику Украины.

"Если нет противовоздушной обороны, чтобы защитить нашу энергосистему, и россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества... Это справедливо... Когда Россия прекратит эти шаги, мы остановимся", – отмечает он.

Также стоит отметить,что, по мнению экспертов, удары Украины по российским НПЗ не влияют на рост цены на нефть. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, аналитика от FT вызывает большие сомнения и, скорее всего, атака по заводам может привести даже к обратному эффекту.

"Россия просто будет выталкивать сырую нефть из-за невозможности экспортировать нефтепродукты", – отметил Харченко.

В свою очередь, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн отметил, что рынок нефти никак не дестабилизируется от ударов по НПЗ. По его словам, если предположить, что российский экспорт нефтепродуктов будет падать, то на рынок выйдет больше сырой нефти. По его мнению, теоретически возможен подъем цен на дизельное топливо, а это основная экспортная позиция РФ.

"Но практика свидетельствует, что на смену росту быстро приходит падение, потому что рынок наполняется из альтернативных источников. Посмотрите на европейский рынок природного газа: после шока 2022 сегодня цены на газ упали до минимума, сезон вообще прошли незаметно", - добавил Куюн.

Учитывая тот факт, что в начале полномасштабного вторжения Запад заявлял о беспрецедентных санкциях, касающихся, в том числе, и нефтепромышленности РФ, подобные заявления от США звучат странно. Россия долгие годы была одним из главных поставщиков энергоресурсов, поэтому резко сократить их потребление за несколько лет – тяжело и затратно. Но отказываться от торговли со страной-агрессором и, соответственно, не финансировать ее атаки на другие страны – один из основных принципов западных союзников Украины, которые они не устают подчеркивать при каждой удобной возможности.