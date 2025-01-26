В сети обнародовали якобы "100-дневный план Трампа" для Украины. В ОП отреагировали

В воскресенье, 26 января, в сети обнародовали якобы "мирный план Трампа" для завершения войны в Украине за 100 дней, до 9 мая 2025 года. Такой "план" включает переговоры Трампа с украинскими властями и российским диктатором Владимиром Путиным, "перемирие" на Пасху.

Медиа также заявляли, что по "плану" мирное соглашение якобы будет заключаться при посредничестве США, Китая, стран Европы и Глобального Юга.

Ермак заявил, что никаких "мирных планов за 100 дней", которые публикуют медиа, не существует в реальности.

"Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне", - отметил он.

Кроме того, британская газета The Sunday Time опубликовала четыре сценария завершения войны в Украине. Авторы спрогнозировали сценарии поражения Украины, "плохого мира", прекращения огня и мирного урегулирования войны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что к публикации не стоит относиться серьезно.

"Никакого доступа к информации и понимания реального положения дел там нет - поверхностный анализ", - прокомментировал он материал The Sunday Time.