ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві автомобіль влаштував погоню і перестрілку з поліцією

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 03:25
У Києві автомобіль влаштував погоню і перестрілку з поліцією
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини ніхто не постраждав

Автомобіль Subaru вночі влаштував погоню по лівому березі по Дарницькому району в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Наголошується, що гонитва проиходила поруч зі станціями метро "Осокорки", "Позняки", "Харківська". Також водій встиг проїхатися по Південному мосту у напрямку Борисполя. На вулиці Гмирі машину занесло на узбіччя.

У салоні було двоє чоловіків. Одного з них затримала поліція, другий втік.

Мешканці будинків на Гмирі повідомили, що затримання злоумылшенников супроводжувалося перестрілкою. Ніхто не постраждав. Правоохоронці не коментують ситуацію.

На лівому березі Subaru влаштувала погоню і перестрілку з поліцією

Опубліковано Інформатор Київ Середа, 5 лютого 2020 р.

Раніше повідомлялося, що в одному з торговельно-розважальних закладів у Львові один з відвідувачів зробив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї.

РБК-Україна писало, що суд заарештував бойовика "ДНР", який в Києві стріляв у поліцейських. Суд взяв бойовика під варту терміном на 2 місяці. Інцидент стався в ніч з 24 на 25 січня в Деснянському районі Києва біля одного із закладів.

У кампусі університету в США сталася стрілянина, є жертви Названо ім'я вбитого чоловіка в центрі Києва
Новини України КиївполицияСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся