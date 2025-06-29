В сети распространяются слухи о мобилизации украинцев с паспортами Молдовы: что говорит ТЦК
В сети распространяется очередной вражеский фейк. На этот раз это фальшивый "приказ" о мобилизации украинцев с двойным гражданством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
По данным ТЦК, сейчас в сети, а в частности в анонимных Telegram-каналах, распространяется сфальсифицированный документ якобы от имени Одесского областного ТЦК и СП.
В нем говорится о якобы мобилизации лиц с двойным гражданством Украина-Молдова.
"Этот "документ" - низкопробная подделка, а изложенная в нем информация является дезинформацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. Руководство Одесского областного ТЦК и СП никаких подобных распоряжений не выдавало", - отметили в центре.
Как оказалось, подделку легко разоблачить благодаря ряду грубых нарушений и несоответствий.
Как выявить фейк
Нереальный Указ президента Украины - фейк ссылается на вымышленный Указ президента Украины №69/2025 от 24.02.2025.
На самом деле действующий указ с номером 69/2025 датирован 05.02.2025 и касается других вопросов. Проверить можно на официальном сайте.
Нарушение оформления и фактических данных - "документ" противоречит требованиям Инструкции по делопроизводству в Вооруженных силах Украины (приказ ГК ВСУ №40 от 31.01.2024).
Среди прочего:
- указан несуществующий служебный электронный адрес;
- допущены грубые нарушения в структуре и форме документа;
- указано лицо, которое не занимает должности начальника Одесского областного ТЦК и СП, что полностью дискредитирует достоверность этого "документа".
Языковые признаки подделки - текст содержит многочисленные грамматические ошибки, несвойственную официальной документации лексику и русизмы, что является характерными чертами фейковых "документов", созданных враждебными информационными операциями.
Цель этого информационного вброса - дискредитация мобилизационных мероприятий, провоцирование паники и спекуляция на чувствительной теме гражданства.
"В очередной раз призываем граждан соблюдать информационную гигиену! Доверяйте только официальным источникам информации: сайтам Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины и официальным страницам ТЦК и СП в социальных сетях", - отметили в центре.
В то же время сотрудники ТЦК отметили, что в случае возникновения каких-либо сомнений относительно достоверности полученной информации следует обращаться за разъяснениями на официальные горячие линии государственных учреждений.
Какие еще фейки использует Россия
Заметим, что россияне активно проводят информационную войну на территории Украины. Российские боты с начала полномасштабного вторжения делают "вбросы" недостоверной информации относительно украинской власти, проведения мобилизационных мероприятий или возможных обстрелов.
Ранее сегодня россияне с помощью дронов даже сбросили пропагандистские листовки на Днепропетровщину. В листовках же содержались призывы присоединиться к так называемому "диктанту Победы" - российской пропагандистской акции, которую Кремль активно продвигает на временно оккупированных территориях.
Отметим, что еще в начале года руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупреждал о том, что российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы.
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