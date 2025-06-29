Мережею ширяться чутки про мобілізацію українців з паспортами Молдови: що каже ТЦК

У мережі поширюється черговий ворожий фейк. Цього разу це фальшивий "наказ" про мобілізацію українців із подвійним громадянством.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП .

Водночас співробітники ТЦК зазначили, що у разі виникнення будь-яких сумнівів щодо достовірності отриманої інформації варто звертатись за роз'ясненнями на офіційні гарячі лінії державних установ.

"Вкотре закликаємо громадян дотримуватися інформаційної гігієни! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації: сайтам Міністерства оборони України, Збройних Сил України та офіційним сторінкам ТЦК та СП у соціальних мережах", - наголосили в центрі..

Мета цього інформаційного вкиду - дискредитація мобілізаційних заходів, провокування паніки та спекуляція на чутливій темі громадянства.

Мовні ознаки підробки - текст містить численні граматичні помилки, невластиву офіційній документації лексику та русизми, що є характерними рисами фейкових "документів", створених ворожими інформаційними операціями.

Порушення оформлення та фактичних даних - "документ" суперечить вимогам Інструкції з діловодства у Збройних силах України (наказ ГК ЗСУ №40 від 31.01.2024).

Насправді чинний указ з номером 69/2025 датовано 05.02.2025 і стосується інших питань. Перевірити можна на офіційному сайті .

"Цей "документ" - низькопробна підробка, а викладена в ньому інформація є дезінформацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП жодних подібних розпоряджень не видавало", - наголосили в центрі.

За даними ТЦК, наразі у мережі, а зокрема в анонімних Telegram-каналах, поширюється сфальсифікований документ нібито від імені Одеського обласного ТЦК та СП.

Які ще фейки використовує Росія

Зауважимо, що росіяни активно проводять інформаційну війну на території України. Російські боти від початку повномасштабного вторгнення роблять "вкиди" недостовірної інформації щодо української влади, проведення мобілізаційних заходів або можливих обстрілів.

Раніше сьогодні росіяни за допомогою дронів навіть скинули пропагандистські листівки на Дніпропетровщину. У листівках же містилися заклики приєднатися до так званого "диктанту Побєди" - російської пропагандистської акції, яку Кремль активно просуває на тимчасово окупованих територіях.

Зазначимо, що ще на початку року керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попереджав про те, що російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи.

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