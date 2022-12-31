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Mercedes-Benz отключил поддержку всех сервисных программ в России

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Суббота 31 декабря 2022 22:46
Mercedes-Benz отключил поддержку всех сервисных программ в России Фото: Mercedes-Benz заблокировал поддержку всех сервисных программ в России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz отключает поддержку сервисных программ в России, два месяца назад немецкий производитель подтвердил уход с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor.

Mercedes-Benz отключит поддержку большинства своих сервисных программ на территории России. В ближайшее время российские сервисы лишатся доступа к диагностике, а также к настройке систем и приборов автомобилей автоконцерна в онлайн-режиме.

Кроме этого, Mercedes-Benz временно прекратил отгрузку запчастей с Центрального склада. Еще в сентябре сообщалось, что детали для автомобилей бренда россияне заказывают в частном порядке и ждут до полугода. При утере ключа заказать дубликат стало и вовсе невозможно, так как их выпускают в Германии только с ведома производителя, с которым российские дилеры потеряли связь.

Ранее мы писали, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Московской области РФ.

Кроме того, около 8 тысяч премиальных автомобилей, предназначенных для российского рынка, заблокированы в бельгийском порту Зебрюгге в связи с санкциями, наложенными ЕС на Москву после ее вторжения в Украину.

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