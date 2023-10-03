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Мэру Сум сообщили о подозрении

Сумы, Вторник 03 октября 2023 17:42
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Мэру Сум сообщили о подозрении Фото: мэр Сум Александр Лысенко получил подозрение 3 октября (t.me/nab_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Городскому голове Сум Александру Лысенко сообщили о подозрении. Также подозрение получил и директор Департамента инфраструктуры города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

"НАБУ и САП сообщили мэру Сум и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн", - говорится в сообщении.

Задержание мэра Сум

Украинские правоохранители задержали городского голову Сум Александра Лысенко. Его поймали на получении взятки 2 октября. Кроме него, также был задержан директор Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.

Правоохранители рассказали, что деньги чиновникам передавали за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия. Их разоблачили "на горячем" во время получения последнего транша - 1,4 млн грн.

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