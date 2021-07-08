Запобіжний захід Медведчуку: рішення суду буде завтра

Печерський районний суд Києва сьогодні не ухвалив рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку. Суддя Сергій Вовк пішов до нарадчої кімнати та оголосив перерву до завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судове засідання.
Як оголосив суддя Печерського райсуду, рішення щодо продовження запобіжного заходу Медведчуку оголосять орієнтовно о 8:30 ранку.
Сторона обвинувачення просить суд продовжити запобіжний захід Медведчуку ще на два місяці. Наразі підозрюваний у державній зраді нардеп перебуває під домашнім арештом.
Захист нардепа виступає проти клопотання прокуратури, а також адвокати заявляли відвід судді Вовку, але безрезультатно.
Сьогоднішнє засідання суду тривало понад 12 годин.
Нагадаємо, напередодні суд продовжив терміни розслідування у справі Медведчука.
Більше про розслідування стосовно нардепа читайте в матеріалі РБК-Україна "Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі".