Суд продовжив терміни розслідування у справі Медведчука
Суд продовжив розслідування справи щодо народного депутата Віктора Медведчука на пів року. У травні політику і його соратнику по партії Тарасу Козаку оголосили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар офісу генпрокурора.
"Терміни досудового розслідування справи Медведчука продовжені судом до 6 місяців - до 11 листопада 2021 року", - повідомили виданню в офісі генпрокурора.
Нагадаємо, 13 травня суд обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту. Як повідомили РБК-Україна в офісі генпрокурора, наступного дня політику одягли електронний браслет.
Подробиці про розслідування проти одного з лідерів ОПЗЖ і введені проти нього санкції, читайте в матеріалі РБК-Україна "Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі".