Мера пресечения Медведчуку: решение суда будет завтра

Печерский районный суд Киева сегодня не принял решение о продлении меры пресечения подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку. Судья Сергей Вовк ушел в совещательную комнату и объявил перерыв до завтра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание.
Как объявил судья Печерского райсуда, решение о продлении меры пресечения Медведчуку объявят ориентировочно в 8:30 утра.
Сторона обвинения просит суд продлить меру пресечения Медведчуку еще на два месяца. Сейчас подозреваемый в государственной измене нардеп находится под домашним арестом.
Защита нардепа выступает против ходатайства прокуратуры, а также адвокаты заявляли отвод судье Вовку, но безрезультатно.
Сегодняшнее заседание суда длилось более 12 часов.
Напомним, накануне суд продлил сроки расследования по делу Медведчука.
Больше о расследовании в отношении нардепа читайте в материале РБК-Украина "Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти".