ua en ru
Сб, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Мер Варшави балотуватиметься у президенти Польщі

Польща, Субота 23 листопада 2024 16:04
UA EN RU
Мер Варшави балотуватиметься у президенти Польщі Фото: Мер Варшави Рафал Тшасковський (facebook.com/JSzostakowski)
Автор: Каріна Левицька

Мер Варшави Рафал Тшасковський балотуватиметься у президенти Польщі. Він виступить від провладної "Громадянської коаліції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF.

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про завершення первинних виборів та оголосив офіційні результати. Згідно з ними Тшасковський зібрав більшість голосів, а саме 74,75%, а чинний міністр закордонних справ Радослав Сікорський - 25,25%.

Після цього Сікорський закликав усіх, хто голосував за нього, підтримати Тшасковського.

Зауважимо, що президентські вибори в Польщі пройдуть у 2025 році. А чинний президент Анджей Дуда від "Права і справедливості" уже відбув два терміни президентства, тому більше не може балотуватися.

Ставлення Тшасковського до України

Тшасковський від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну висловлював підтримку Києву. А минулого року навіть відвідав столицю України разом з ще трьома мерами європейських столиць.

Мер Києва Віталій Кличко тоді заявляв, що вони приїхали до Києва засвідчити підтримку та подальшу допомогу українській столиці.

Ба більше, влітку минулого року Кличко разом з Тшасковським взяли участь у дискусії щодо того як європейська молодь може допомогти Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
NEWS
Ще до масштабного вторгнення. Буданов розповів, як РФ готувалась до геноциду українців
Ще до масштабного вторгнення. Буданов розповів, як РФ готувалась до геноциду українців
DAILY
"Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь