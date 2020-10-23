Міністр закордонних справ Словенії заразився COVID-19

Фото: Анже Логар (flickr.com/latvianmfa)

Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар заразився коронавірусом. Через це глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс відправився на самоізоляцію.

Про це сам Рінкевічс повідомив у Twitter.

Міністр закордонних справ Латвії заявив, що їх повідомили сьогодні про позитивний результат тесту Логара, з яким у нього була зустріч в середу. Через це Рінкевічс відправився на самоізоляцію, а обов'язки буде виконувати дистанційно.

Також перевірять здоров'я інших співробітників МЗС Латвії, які брали участь у заходах під час візиту міністра зі Словенії.

Раніше повідомлялося, що голову міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вілмс госпіталізували з коронавірусом. Вона знаходиться в реанімації.

Також РБК-Україна писало, що COVID-19 підтвердили у глави австрійського МЗС Олександра Шалленберга. Напередодні він контактував з главою МЗС Бельгії.

Обидва епізоди сталися після саміту глав МЗС країн Євросоюзу, який відбувся минулого тижня. Але після нього ні Логар, ні Рінкевічс не пішли на самоізоляцію.