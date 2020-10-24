Президент Польщі заразився на коронавірус

Президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Його самопочуття нормальне.
Про це повідомив прес-секретар президента Блажей Спыхальский на своїй сторінці в Twitter.
Польський президент здав тест вчора.
"Пані та панове, за рекомендацією, президент вчора пройшов тест на наявність коронавірусу. Результат виявився позитивним. Президент почуває себе добре. Ми постійно контактуємо з відповідними медичними службами", - написав він.
Зазначимо, з 11 по 13 жовтня Дуда перебував з офіційним візитом в Україні.
Нагадаємо, напередодні у Польщі за добу зафіксували 10 040 нових випадків коронавірусу, що є новим антирекордом захворюваності. Померли від хвороби 130 осіб.
Також РБК-Україна писало, що в Польщі посилять карантин на тлі антирекорду коронавірусу.
Крім цього, раніше у Польщі ввели так звані години для людей похилого віку, щоб зменшити ризик інфікування коронавірусом.