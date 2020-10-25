ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Радник віце-президента США заразився коронавірусом

Вашингтон, Неділя 25 жовтня 2020 08:35
Радник віце-президента США заразився коронавірусом
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

Радник віце-президента США Марк Шорт заразися коронавірусом. Це підвищує перспективу чергового спалаху захворювання в Білому домі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, у самого віце-президента США Майкла Пенса тест на COVID-19 негативний і він буде продовжувати агітацію за президента Дональда Трампа. Зазначається, що він входить до "основного персоналу" згідно з керівними принципами Центрів по контролю і профілактиці захворювань.

Також відомо, що один із найближчих політичних радників Пенса, Марті Обст, заразився коронавірусом.

Нагадаємо, що на початку жовтня головний радник з питань політики президента США Дональда Трампа Стівена Міллера виявили коронавірус.

Крім того, 2 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп захворів коронавірусом.

Пізніше у прес-секретаря Білого дому Кейлі Макінені підтвердили зараження коронавірусом.

При цьому негативні тести на коронавірус отримали держсекретар США Майк Помпео і кандидат в президенти США Джо Байден, який раніше брав участь у публічних дебатах з Трампом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Коронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся