Мэр Нью-Йорка заговорил о возможном аресте Нетаньяху в США: как отреагировал Трамп

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что не исключает арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита. Сегодня, 20 июля, американский лидер отреагировал на его слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа в соцсети Truth Social .

"Биньямина Нетаньяху ни в коем случае, никоим образом и ни при каких обстоятельствах не арестуют во время его пребывания в США. Он ведет борьбу против Исламской Республики Иран, которая недавно убила 52 000 невинных демонстрантов и в течение последних 47 лет убивала американских солдат и других людей", - подчеркнул он.

По словам Трампа, единственные, кого следует арестовать, - это те, кто втянул Иран "в эту беспрецедентную спираль смерти и разрушения", с которой "должны были справиться еще много лет назад предыдущие президенты".

Что предшествовало

Вчера Зохран Мамдани заявил, что рассматривает возможность задержания Биньямина Нетаньяху, если тот прибудет в город на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре.

Мэр Нью-Йорка подчеркнул, что считает израильского премьера военным преступником, который должен предстать перед Международным уголовным судом в Гааге.

В то же время Мамдани признал, что пока нет четкого понимания о наличии у него законных полномочий отдать приказ полиции Нью-Йорка о задержании лидера иностранного государства. В связи с этим городские власти начали активные консультации с юридическим департаментом.

"Я считаю, что когда против кого-то предъявлены обвинения на основании ордера Международного уголовного суда, к этому следует относиться серьезно - будь то Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин или кто-то другой", - подчеркнул он.

Ордер на арест Нетаньяху

Напомним, Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху, обвинив его в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в Секторе Газа.

Согласно версии досудебной палаты, Нетаньяху мог "намеренно и сознательно лишить гражданское население Газа предметов, необходимых для выживания" (речь идет о воде, лекарствах, продовольствии и т.п.).

Ордер МКС обязывает государства-участники Римского устава задержать израильского премьера в случае его появления на их территории. В то же время, США не являются подписантами Римского устава, что усложняет юридический механизм выполнения этого решения на территории страны.