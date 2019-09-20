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Мер Нью-Йорка відмовився від боротьби за пост президента США

Новини » В світі    20.09.2019 - 17:19
Мер Нью-Йорка відмовився від боротьби за пост президента США
Фото: Білл де Блазіо (AFP)

Його кампанія тривала чотири місяці

У п'ятницю, 20 вересня, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив, що виходить з президентської кампанії перед виборами, які повинні відбутися в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Блазіо вважає, що майбутні вибори президента США - не його час.

"Я відчуваю, що вклав усе, що міг, в ці праймеріз. Очевидно, це не мій час, тому я збираюся закінчити свою передвиборну кампанію", - заявив де Блазіо в інтерв'ю телепрограмі Morning Joe.

Нагадаємо, 58-річний де Блазіо оголосив про свої плани боротися за посаду президента США в травні. Він став 24-м демократом, який хотів зірвати плани переобрання Дональда Трампа на другий термін.

Він також оголосив, що підтримає кандидатуру людини, яка виграє у номінації від Демократичної партії.

Відзначимо, що рішення мера Нью-Йорка про вихід з президентської кампанії іронічно прокоментував в Twitter президент США Дональд Трамп.

"О ні, справді великі політичні новини, можливо, найбільша історія за останні роки. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, у якого в опитуваннях був твердий нуль, але мав великі можливості для зростання, вийшов з президентської гонки. Нью-Йорк спустошений, він повертається додому",- написав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокат президента Трампа Рудольф Джуліані визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо Джо Байдена, який є головним опонентом Трампа на президентських виборах в 2020 році.

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