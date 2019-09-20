Мэр Нью-Йорка отказался от борьбы за пост президента США

Фото: Билл де Блазио (AFP)

Его кампания длилась четыре месяца

В пятницу, 20 сентября, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что выходит из президентской кампании перед выборами, которые должны состояться в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Блазио считает, что грядущие выборы президента США - не его время.

"Я чувствую, что вложил все, что мог, в эти праймериз. Очевидно, это не мое время, поэтому я собираюсь закончить свою предвыборную кампанию", - заявил де Блазио в интервью телепрограмме Morning Joe.

Напомним, 58-летний де Блазио объявил о своих планах бороться за пост президента США в мае. Он стал 24-м демократом, который хотел сорвать планы переизбрания Дональда Трампа на второй срок.

Он также объявил, что поддержит кандидатуру человека, который выиграет в номинации от Демократической партии.

Отметим, что решение мэра Нью-Йорка о выходе из президентской кампании иронично прокомментировал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"О нет, действительно большие политические новости, возможно, самая большая история за последние годы. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, у которого в опросах был твердый ноль, но имел большие возможности для роста, вышел из президентской гонки. Нью-Йорк опустошен, он возвращается домой",- написал он.

Oh no, really big political news, perhaps the biggest story in years! Part time Mayor of New York City, @BilldeBlasio, who was polling at a solid ZERO but had tremendous room for growth, has shocking dropped out of the Presidential race. NYC is devastated, he’s coming home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019

Ранее РБК-Украина сообщало, что адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани признал факт того, что просил власть Украины провести расследование относительно Джо Байдена, который является главным оппонентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.