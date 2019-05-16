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Мер Нью-Йорка має намір балотуватися на виборах президента США

Новини » Політика    16.05.2019 - 02:32
Мер Нью-Йорка має намір балотуватися на виборах президента США
Фото: Білл де Блазіо (twitter.com/Rubic_US)

Вибори президента США відбудуться в 2020 році

Мер Нью-Йорка Білл Білл де Блазіо, який також є представником Демократичної партії, повідомив про рішення брати участь у виборах президента Сполучених Штатів в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Відзначається, що після офіційного оголошення про висунення своєї кандидатури в президенти Блазіо зробить невелике турне в штат Айова.

Нагадаємо, раніше губернатор американського штату Монтана, демократ Стів Буллок оголосив про намір балотуватися на пост президента США на наступних виборах, які відбудуться в 2020 році.

Також нещодавно стало відомо, що сенатор від штату Колорадо, демократ Майкл Беннет вступає в боротьбу за пост президента США на виборах 2020 року. Крім того, Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента США. Колишній віце-президент США заявив, що основні цінності нації - положення в світі, демократія, все, що зробило Америку Америкою поставлено на карту, тому він вирішив балотуватися.

Відзначимо, Держдеп США заявив раніше, що сподівається, що Росія не буде втручатися в президентські вибори в США в 2020 році, і очікують від Москви певних сигналів, що повторення ситуації з виборами 2016 року не буде.

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