ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З Миколаєва виїхало більше половини населення, - мер Сєнкевич

Новость на русском →
Миколаїв, П'ятниця 10 червня 2022 08:38
З Миколаєва виїхало більше половини населення, - мер Сєнкевич Фото: мер Миколаєва Олександр Сінкевич (facebook_com_SenkevichNikolaev)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії з Миколаєва виїхали більше половини жителів. Однак точне число поки невідомо.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

За його словами, з 480 тисяч жителів у місті залишилося близько 230 тисяч.

"Це ми дивилися за використанням води і за вивезенням сміття. Найближчим часом ми також хочемо отримати інформацію від мобільних операторів з кількістю мобільних телефонів, і тоді зможемо більш точно оцінити, скільки людей виїхало", - заявив він.

Нагадаємо, глава ОВА Віталій Кім розповів, чому Росія посилила обстріли Миколаєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз