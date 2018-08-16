Теракт у Лондоні: мер має намір закрити деякі райони міста для проїзду

Він впевнений, що створення певних зон лише для пішоходів дозволить забезпечити більшу безпеку

Мер Лондона Садік Хан запропонував заборонити проїзд у певних районів Парламентської площі після наїзда авто на пішоходів у вівторок, 14 серпня, який поліція назвала терактом. Про це повідомляє Politico.

Хан впевнений, що створення певних зон лише для пішоходів дозволить забезпечити більшу безпеку як для громадян, так і для будівель, що знаходяться на території.

Також мер додав, що місто повинно забезпечити, щоб люди "не втратили одну важливу річ у нашій демократії: люди мають доступ до парламентаріїв, людей можуть лобіювати у парламенті і люди мають право відвідати парламент".

"Я думаю, що буде багато проблем, якщо ми закриємо всю площу. Це магістраль для автомобілів, транспортних засобів та комерційних поставок, які проходять через Лондон. Тому це має бути продумане рішення ... щоб забезпечити безпеку будівель та людей наскільки це можливо. Але в той же час не втратити те, що є яскравою демократією, щоб люди могли безпечно пересуватися".

Нагадаємо, що в огорожу британського парламенту в'їхав автомобіль. Згідно з повідомленням місцевої поліції, кілька перехожих постраждали після того, як потрапили під авто. На даний момент район парламенту оточено, кілька прилеглих вулиць перекрито.

У червні поліція Британії затримала двох чоловіків після того, як власник, у якого вони знімали житло в графстві Великий Манчестер, виявив у них елементи саморобної бомби. При обшуку поліція виявила сокири, ножі, маски і пропагандистські матеріали "Ісламської держави".