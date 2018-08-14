Наїзд на пішоходів в Лондоні кваліфікували як теракт

Підозрюваний у наїзді на людей в Лондоні знаходиться під вартою

Наїзд на пішоходів біля парламенту Великобританії в Лондоні кваліфікували як теракт. Про це йдеться в повідомленні Скотленд-Ярду.

Повідомляється, що водій автомобіля, який врізався в огорожу та наїхав на пішоходів, відвезли в поліцейський відділок на півдні Лондона, де він перебуває під вартою. Розслідування інциденту передано контртеррористическому командуванню поліції Лондона.

"Водія затримали за підозрою у скоєнні злочинів, пов'язаних з тероризмом", - уточнили в Скотленд-Ярді.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в огорожу британського парламенту в'їхав автомобіль. Згідно з повідомленням місцевої поліції, кілька перехожих постраждали після того, як потрапили під авто. На даний момент район парламенту оточено, кілька прилеглих вулиць перекрито.

У червні поліція Британії затримала двох чоловіків після того, як власник, у якого вони знімали житло в графстві Великий Манчестер, виявив у них елементи саморобної бомби. При обшуку поліція виявила сокири, ножі, маски і пропагандистські матеріали "Ісламської держави".