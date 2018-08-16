Теракт в Лондоне: мэр намерен закрыть некоторые районы города для проезда

Он уверен, что создание определенных зон только для пешеходов позволит обеспечить большую безопасность

Мэр Лондона Садик Хан предложил запретить проезд в определенных районах Парламентской площади после наезда автомобиля на пешеходов во вторник, 14 августа, который полиция назвала терактом. Об этом сообщает Politico.

Хан увереный, что создание определенных зон только для пешеходов позволит обеспечить большую безопасность как для граждан, так и для зданий, находящихся на территории.

Но он также сказал, что город должен обеспечить, чтобы люди "не потеряли одну важную вещь в нашей демократии: люди имеют доступ к парламентариям, люди могут лоббировать в парламенте и люди имеют право посетить парламент".

"Я думаю, что будет много проблем, если мы закроем всю площадь. Это магистраль для автомобилей, транспортных средств и коммерческих поставок, которые проходят через Лондон. Поэтому это должно быть продуманное решение ... чтобы обеспечить безопасность зданий и людей насколько это возможно. Но в то же время не потерять то, что является яркой демократией, чтобы люди могли безопасно передвигаться".

Напомним, что раннее в ограду британского парламента вьехал автомобиль. Согласно сообщению местной полиции, несколько прохожих пострадали после того, как попали под авто.

Также в июне полиция Британии задержала двух мужчин после того, как собственник, у которого они снимали жилье в графстве Большой Манчестер, обнаружил в них элементы самодельной бомбы. При обыске полиция обнаружила топоры, ножи, маски и пропагандистские материалы "Исламского государства".