У Британії затримано двох чоловіків за підозрою в організації теракту

Затримані збиралися влаштувати напад, подібний теракту в метро

Поліція Британії затримала двох чоловіків після того, як власник, у якого вони знімали житло в графстві Великий Манчестер, виявив, що у них зберігалися підозрілі об'єкти. Про це повідомляє газета The Sun.

Як повідомляється, поліція таким чином запобігла спробі атаки з використанням саморобної бомби, яку імовірно планували здійснити затримані.

За даними видання, чоловіки знімали будинок в місті Бери, але були виселені з нього, так як протягом тривалого часу не вносили плату за проживання.

Як наголошується, в будинок власник повернувся через кілька днів і виявив у приміщенні відро з прикріпленими до нього пластиковими коробками, а також електроінструменти і зображення вогнепальної зброї.

Після цього він передав інформацію поліції, в результаті чого чоловіків затримали. При подальшому обшуку будівлі правоохоронці також виявили сокири, ножі, маски і пропагандистські матеріали "Ісламської держави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Великобританії затримала 18-річного хлопця за підозрою в причетності до теракту в Лондоні, що відбувся 15 вересня 2017 року.